Под Волгоградом мусорки подобрались к ерику с лилиями

Экология 16.09.2018 09:18
4102 0
16.09.2018 09:18
«Движения вперед», задекларированного на региональном уровне, годами не наблюдается в Краснослободске Волгоградской области. Одной из самых запущенных проблем являются стихийные свалки в непосредственной близости от города. Авторами многочисленных помоек являются сами местные жители, которые не желают платить за вывоз мусора (как стало известно ИА «Высота 102», тариф составляет 150 рублей с человека в месяц). При полном попустительстве местной власти и надзорных органов красивейшие места Волго-Ахтубинской поймы завалены горами пластика и других отходов.
Так, на берегу ерика Обуховский, недалеко от недавно построенной трассы Краснослободск – Вторая Пятилетка, люди устроили свалку ТБО. Все это безобразие соседствует с величественной красотой дубовой рощи и водоемом, на котором в этом году расцвели белые лилии.
По наблюдениям ИА «Высота 102», помойка разрастается давно, даже прошедший Год Экологии пролетел мимо местной власти и большинства жителей Краснослободска, которые упорно несут мусор в дубовую рощу, игнорируя действующий в области противопожарный режим, сжигают пластик и другой мусор на собственных подворьях – соответствующий запах ощущается по всей округе.
Реклама
Популярное по теме
11.09.2018 10:20
7467 10
25.08.2018 12:03
6687 0
04.09.2018 16:41
5643 9
В Волгограде "Концессии водоснабжения" оштрафовали за сброс сточных вод в природные балки13.09.2018 17:21
Уничтожители деревьев у шоссе Авиаторов в Волгограде станут фигурантами уголовного дела13.09.2018 14:18
Эксперты: Волгоградская область заняла незавидное место в экологическом рейтинге13.09.2018 13:38
В южных районах Волгограда в воздухе снова нашли "химию"11.09.2018 14:55
Доска позора: В Волгограде из-за мусорного коллапса ТОС посылают "SOS"11.09.2018 10:20
Свалкам нет: жители Волгоградской области "дали добро" на очистку Среднеахтубинского района11.09.2018 08:01
Волгоградскую область ожидают чрезвычайно пожароопасные выходные07.09.2018 13:31
В Волгоградской области обнаружена популяция редкого краснокнижного растения07.09.2018 09:17
В Волгограде прокуратура заставила власти найти деньги на очистку острова Сарпинский от свалок05.09.2018 15:35
Строители из Ростова-на-Дону сгубили лесополосу в Волгограде05.09.2018 08:39
"Лебединая песня": плантации аллергенных растений расцвели в Волгограде04.09.2018 16:41
Фермера обвиняют в массовой гибели рыбы в Волгоградской области04.09.2018 12:33
В Волгограде на самом большом острове в Европе проведут генеральную уборку02.09.2018 11:25
За ограничение доступа к самому популярному пляжу в Волгограде накажут предпринимателей01.09.2018 14:26
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетей27.08.2018 16:28
Реклама