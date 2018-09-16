Экология

Под Волгоградом мусорки подобрались к ерику с лилиями

Экология 16.09.2018 09:18
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16.09.2018 09:18


«Движения вперед», задекларированного на региональном уровне, годами не наблюдается в Краснослободске Волгоградской области. Одной из самых запущенных проблем являются стихийные свалки в непосредственной близости от города. Авторами многочисленных помоек являются сами местные жители, которые не желают платить за вывоз мусора (как стало известно ИА «Высота 102», тариф составляет 150 рублей с человека в месяц). При полном попустительстве местной власти и надзорных органов красивейшие места Волго-Ахтубинской поймы завалены горами пластика и других отходов.



Так, на берегу ерика Обуховский, недалеко от недавно построенной трассы Краснослободск – Вторая Пятилетка, люди устроили свалку ТБО. Все это безобразие соседствует с величественной красотой дубовой рощи и водоемом, на котором в этом году расцвели белые лилии.


По наблюдениям ИА «Высота 102», помойка разрастается давно, даже прошедший Год Экологии пролетел мимо местной власти и большинства жителей Краснослободска, которые упорно несут мусор в дубовую рощу, игнорируя действующий в области противопожарный режим, сжигают пластик и другой мусор на собственных подворьях – соответствующий запах ощущается по всей округе.

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