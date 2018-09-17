Общество

Волгоградский медуниверситет обзаведется фельдшерским пунктом

Общество 17.09.2018 09:59
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17.09.2018 09:59


Фельдшерский пункт появится в здании Волгоградского медуниверситета: разрешение на строительство подписано экспертами из Казани, которые изучили документы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения. Однако, как заявили ИА «Высота 102» в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области, фельдшерский пункт будет располагаться на первом этаже восьмиэтажного здания учебного корпуса №1, который объектом культурного наследия не является. Также здесь не будут возводиться объекты капитального строительства, и, следовательно, "изменение сложившегося в 1950-1970-х гг. разноэтажного, сложного в плане единого объема здания Волгоградского государственного медицинского университета не окажет влияния на композицию и архитектурно-художественное оформление его фасадов. Все работы, предусмотренные проектной документацией, выполняются на дворовой территории или внутри", - подчеркивается в документе.
Напомним, шестиэтажное здание областной высшей партийной школы имени Сталина было построено в 1953 году по проекту, разработанному архитекторами Симбирцевым и Левитаном. В 1951 г. на стене главного фасада установлена мемориальная доска: «Здесь 31 января 1943 г. Войска Донского фронта под командованием генерала-полковника Рокоссовского К.К. завершили разгром южной группы немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда, и водрузили Красное знамя Победы». В 1960 году обком КПСС передал здание Сталинградскому мединституту, как наиболее пострадавшему в годы Великой Отечественной войны вузу. В 1970-е гг. со стороны ул. им. Володарского к зданию мединститута был пристроен 8-и этажный корпус, где и расположится фельдшерский пункт.

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