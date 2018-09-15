



Более 28 тысяч болельщиков пришли на “Волгоград Арену”, чтобы посмотреть встречу “Ротора” и второго состава санкт-петербургского “Зенита”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. На трибунах присутствую 28 563 зрителя. Напомним, прошлый домашний матч волгоградской команды посетили около 30 тысяч человек. Тогда “Ротор” со счетом 1:2 проиграл воронежскому “Факелу”.

Однако, несмотря на то, что восемь матчей подряд в ФНЛ “Ротор” сыграл без побед, волгоградцы продолжают поддерживать команду.