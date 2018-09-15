Спорт 15.09.2018 18:48
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15.09.2018 18:48
Более 28 тысяч болельщиков пришли на “Волгоград Арену”, чтобы посмотреть встречу “Ротора” и второго состава санкт-петербургского “Зенита”, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. На трибунах присутствую 28 563 зрителя. Напомним, прошлый домашний матч волгоградской команды посетили около 30 тысяч человек. Тогда “Ротор” со счетом 1:2 проиграл воронежскому “Факелу”.
Однако, несмотря на то, что восемь матчей подряд в ФНЛ “Ротор” сыграл без побед, волгоградцы продолжают поддерживать команду.
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