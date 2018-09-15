Председатель Госдумы поздравил «подшефный» Урюпинск с 400-летием









Сегодня 400-летие отмечает «столица российской провинции» город Урюпинск. Как сообщает ИА «Высота 102», на торжества в российскую глубинку съехались высокопоставленные гости, в их числе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его заместители, депутаты Госдумы, областной думы, руководители правоохранительных органов региона и др.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который в марте этого года предложил «взять шефство» над Урюпинском , на торжества не приехал, но урюпинцев с праздником поздравил. «Поздравляю Вас со знаменательной датой — 400-летием со дня основания Урюпинска. Это один из старейших городов Волгоградской области, обладающий самобытной культурой, славными трудовыми и ратными традициями», - говорится в поздравлении Володина. Председатель Госдумы пожелал всем жителям Урюпинска «здоровья, благополучия и всего самого доброго».





















Тем временем в Урюпинске сегодня как никогда празднично. Гуляния и развлекательные мероприятия проходят на нескольких площадках: в городском саду, в сквере Комсомола, на площади Ленина, на городском стадионе, у кинотеатра «Мир», в новом театрально-культурном центре «Юбилейный». Торжественное открытие этого нового культурного объекта, который был построен к 400-летию города, состоялось сегодня в полдень.













На сцене «Юбилейного» прошло сегодня и первое мероприятие, посвященное Дню рождения города.

Завершатся торжества в честь 400-летия Урюпинска в воскресенье, 16 сентября, концертом и праздничным фейерверком.



