Общество

Волгоградцы пожаловались президенту на «обезглавленные» люки

Общество 15.09.2018 14:52
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15.09.2018 14:52


Жители поселка Селезневка пожаловались в администрацию президента России на бездействие местных властей из-за открытых люков. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, после обращения к главе государства администрация Тракторозаводского района, наконец, откликнулась. «Мы получили письмо, что к нам приедут и будут проводить «комиссионное обследование принадлежности люков», - сообщили жители поселка. – Мы подозреваем, что эту проблему власти и «Концессии водоснабжения» хотят свалить на нас и убедить людей, что они отвечают за люки. Но, когда мы заключали договоры с компанией, в них ни слова не говорилось ни о каких колодцах и тем более, о нашей ответственности за них».

Напомним, около трех месяцев назад в поселке Селезневка неизвестные украли несколько десятков крышек колодцев. Правоохранители возбудили дело, но похитители до сих пор не найдены. Без крышек и по сей день люки. Местные жители, как могли, их чем-то накрыли или обозначили их какими-то предметами. Однако людей беспокоит то обстоятельство, что никто эту проблему решать не собирается. Ранее в «Концессиях водоснабжения» заявляли, что не намерены заниматься так называемыми абонентскими люками – то есть теми, у которых есть хозяева. При этом компания некоторое время активно рекламировала акцию «Закрой люк – спаси ребенка». Видимо, здесь считают, что в поселке Селезневка детей нет. 

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