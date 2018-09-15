Происшествия

В Волгограде на обочине дороги сгорела "буханка"

Происшествия 15.09.2018 09:54
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15.09.2018 09:54


Российский микроавтобус-внедорожник сгорел в Дзержинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в пятницу вечером на улице Кирова загорелся "УАЗ-452" 1998 года выпуска (за характерную формы своего кузова микроавтобус называют буханкой - прим.ред. ИА "Высота 102"). Расчеты пожарно-спасательной части №5 прибыли на место и быстро потушили пламя. Площадь возгорания составила около семи квадратных метров. По словам очевидцев, огонь охватил машину внезапно, водитель едва успел выехать на обочину.
Фото: Леонид Чеховской

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