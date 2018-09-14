



Сегодня вечером завод "Красный Октябрь" снова испортил настроение и воздух волгоградцам. Как рассказали ИА "Высота 102" горожане, они вновь наблюдали привычную уже картину – над одним из цехов завода "Красный Октябрь" поднялся смог. "Если бы это произошло утром или днем, наверняка, дым был бы оранжевым. Но в темное время суток этого не видно", - поведали горожане. По их словам, после возобновления работы цеха ЭСПЦ-2, который был остановлен во время проведения ЧМ-2018, источника "оранжевого" дыма, "Красный Октябрь" избавляется от выбросов только вечером и ночью. "Но нам от этого не легче. Завод по-прежнему отравляет нам жизнь", - признались горожане.

Напомним, на "Красном Октябре" уверяют, что приступили к работам по установке газоочистки, которая должна нейтрализовать выбросы предприятия. Но пока волгоградцы прогресса в качестве воздуха не ощутили.



