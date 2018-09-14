Авария оставила без трамвайного сообщения север Волгограда





Авария на линии скоростного трамвая в Тракторозаводском районе внесла коррективы в работу городского электротранспорта. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, по предварительным данным, сегодня в 16:10 у вагона трамвая маршрута СТ сошла с рельс одна колесная пара. Это произошло между остановками “Автоцентр” и “больница Ильича”. На время проведения работ изменена схема движения электротранспорта. Так, трамваи от станций “Ельшанка” и “Площадь Чекистов” идут до разворотного кольца на остановке “14 гимназия”. Трамвайные билеты принимаются в троллейбусе 12 на участке между станциями “Монолит” и “ВГТЗ”. Причины случившегося уточняются.



