Расследования 14.09.2018 16:39
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14.09.2018 16:39
Кредитный специалист предстанет перед судом в Палласовском районе области за кражу денег с банковских счетов клиентов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона, 21-летняя специалист обвиняется в совершении четырех эпизодов кражи с причинением значительного ущерба гражданину и двух эпизодов кражи с банковских счетов.
По версии следствия, при обращении клиентов, получивших смс-уведомления о возможности рефинансирования ранее полученных кредитов, она просила потерпевших передать ей телефон для проверки поступления денежных средств. Однако вместо проверки в личном кабинете клиента обвиняемая осуществляла операцию по переводу части денежных средств на свой личный счет. Всего таким способом были похищены денежные средства 7 граждан на общую сумму более 100 тысяч рублей.
Преступление пресекли сотрудники службы безопасности кредитного учреждения. Предварительное расследование проводилось следственным отделом ОМВД России по Палласовскому району.
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