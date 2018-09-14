







Кредитный специалист предстанет перед судом в Палласовском районе области за кражу денег с банковских счетов клиентов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона, 21-летняя специалист обвиняется в совершении четырех эпизодов кражи с причинением значительного ущерба гражданину и двух эпизодов кражи с банковских счетов.

По версии следствия, при обращении клиентов, получивших смс-уведомления о возможности рефинансирования ранее полученных кредитов, она просила потерпевших передать ей телефон для проверки поступления денежных средств. Однако вместо проверки в личном кабинете клиента обвиняемая осуществляла операцию по переводу части денежных средств на свой личный счет. Всего таким способом были похищены денежные средства 7 граждан на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Преступление пресекли сотрудники службы безопасности кредитного учреждения. Предварительное расследование проводилось следственным отделом ОМВД России по Палласовскому району.



