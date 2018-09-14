Расследования

Волгоградские «фронтовики» просят руководство "Титан-Баррикады" объясниться по поводу закупки Range Rover

Расследования 14.09.2018 15:58
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14.09.2018 15:58


Волгоградские активисты проекта ОНФ «За честные закупки» намерены обратиться в адрес руководства АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» с просьбой пояснить  целесообразность трат на роскошный транспорт – элитный автомобиль RANGE ROVER. Как сообщает ИА «Высота 102» член регионального штаба организации Эдгар Петросян считает, что в условиях непростой экономической ситуации, которая всё ещё сохраняется в стране, тратить государственные деньги на предметы роскоши — безответственно. «Кроме того, насколько мне известно, автомобиль Range Rover в России не производится. Вместо него в рамках импортозамещения можно было бы приобрести отечественный автомобиль, который во много раз дешевле», - пояснил он. 
Напомним, о дорогостоящих предпочтениях руководства оборонного предприятия ИА «Высота 102» уже сообщало в публикации "Руководство волгоградского оборонного предприятия будет ездить на черном внедорожнике за 8 миллионов рублей". При этом надо отметить, что после установленных ограничений по стоимости закупок дорогостоящих автомобилей по Федеральному закону №44-ФЗ, количество таковых снизилось. Однако остались без внимания «аппетиты» госкомпаний и компаний с государственным участием, которые работают по Федеральному закону №223-ФЗ. Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ N925 от 16.09.2017 г. был установлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранных государств. Но, видимо, на предприятии «Титан-Баррикады» считают, что это к ним не относится. 

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