Общество

В Волгограде подрядчику простили срыв сроков ремонта лестниц Комсомольского путепровода

Общество 16.09.2018 18:46
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16.09.2018 18:46



Компании "Дорис", которая проводила ремонт лестничных сходов на Комсомольскому путепроводе в Волгограде, удалось доказать суду, что нарушение сроков контракта произошло не по ее вине. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ - МУ "Комдорстрой" - требовало с ЗАО "Дорис" более 7 миллионов рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств.
Подрядчик представил суду доказательства о невозможности завершения работ в установленные сроки по независящим от него причинам. Причем в каждом случае ЗАО "Дорис" письменно извещало об этом заказчика. Вначале не готова была строительная площадка. Территория возле 9-ой опоры оказалась завалена строительным мусором, вывоз которого потребовал дополнительного времени. Далее на пути подрядчика возникли новые препятствия в виде строений, которые предварительно не были демонтированы и мешали работам, незакрепленные электрические кабели, а затем и многочисленные подрядные организации, которые проводили работы по благоустройству территории вокзала и препятствовали проезду техники со стройматериалами. 
Возникли и непредвиденные работы, такие как установка защитных экранов и ремонт фасадов железобетонных поверхностей опор у лестничных сходов. Повлияли на сроки и так называемые технологические "окна", в которые можно было проводить работы, а также отрицательные температуры воздуха.
Суд посчитал, что подрядчик предпринял все меры для надлежащего исполнения муниципального контракта и отказал заказчику в выплате неустойки. 
Напомним, работы на Комсомольском путепроводе, согласно условиям контракта, должны были закончить к 1 декабря 2017 года. Насколько подрядчик затянул с выполнением договора, в тексте судебного решения не уточняется.

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