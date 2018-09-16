







Компании "Дорис", которая проводила ремонт лестничных сходов на Комсомольскому путепроводе в Волгограде, удалось доказать суду, что нарушение сроков контракта произошло не по ее вине. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ - МУ "Комдорстрой" - требовало с ЗАО "Дорис" более 7 миллионов рублей неустойки за просрочку исполнения обязательств.

Подрядчик представил суду доказательства о невозможности завершения работ в установленные сроки по независящим от него причинам. Причем в каждом случае ЗАО "Дорис" письменно извещало об этом заказчика. Вначале не готова была строительная площадка. Территория возле 9-ой опоры оказалась завалена строительным мусором, вывоз которого потребовал дополнительного времени. Далее на пути подрядчика возникли новые препятствия в виде строений, которые предварительно не были демонтированы и мешали работам, незакрепленные электрические кабели, а затем и многочисленные подрядные организации, которые проводили работы по благоустройству территории вокзала и препятствовали проезду техники со стройматериалами.

Возникли и непредвиденные работы, такие как установка защитных экранов и ремонт фасадов железобетонных поверхностей опор у лестничных сходов. Повлияли на сроки и так называемые технологические "окна", в которые можно было проводить работы, а также отрицательные температуры воздуха.

Суд посчитал, что подрядчик предпринял все меры для надлежащего исполнения муниципального контракта и отказал заказчику в выплате неустойки.

Напомним, работы на Комсомольском путепроводе, согласно условиям контракта, должны были закончить к 1 декабря 2017 года. Насколько подрядчик затянул с выполнением договора, в тексте судебного решения не уточняется.



