Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Сферу красоты в Волгограде потряс скандал с косметологами-обманщиками

Аналитика 14.09.2018 20:09
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14.09.2018 20:09



Смотрите сегодня в программе: клиники и частные косметологи Волгограда делали клиентам инъекции с фальшивыми препаратами. Осадок остался: эксперты анализируют итоги прошедших вялых выборов. Что это было?: жители дома в центре Волгограда так и не поняли, кто и зачем исполнил пародию на ремонт внутридомовой дороги. Куба - Россия: в Волгограде сразились топ-боксеры национальных сборных.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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