





Смотрите сегодня в программе: клиники и частные косметологи Волгограда делали клиентам инъекции с фальшивыми препаратами. Осадок остался: эксперты анализируют итоги прошедших вялых выборов. Что это было?: жители дома в центре Волгограда так и не поняли, кто и зачем исполнил пародию на ремонт внутридомовой дороги. Куба - Россия: в Волгограде сразились топ-боксеры национальных сборных.

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