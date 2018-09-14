Происшествия

В Волгограде уволенная продавец обчистила кассу на вокзале

Происшествия 14.09.2018 14:19
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14.09.2018 14:19


Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу денег из кассы кафе, расположенного на железнодорожном вокзале "Волгоград-1". Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, за совершение кражи задержана 28-летняя местная жительница, которая ранее работала в этом кафе. Со слов женщины, она вскрыла кассовый аппарат и похитила всю имевшуюся там наличность в сумме 25 тысяч 300 рублей из-за того, что была не довольна суммой расчетных, выплаченных ей администрацией заведения. Оказалось, что подозреваемая уже была ранее судима. Возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). За содеянное женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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