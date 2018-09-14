В Волгограде уволенная продавец обчистила кассу на вокзале

Происшествия 14.09.2018 14:19
1068 2
14.09.2018 14:19
Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу денег из кассы кафе, расположенного на железнодорожном вокзале "Волгоград-1". Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, за совершение кражи задержана 28-летняя местная жительница, которая ранее работала в этом кафе. Со слов женщины, она вскрыла кассовый аппарат и похитила всю имевшуюся там наличность в сумме 25 тысяч 300 рублей из-за того, что была не довольна суммой расчетных, выплаченных ей администрацией заведения. Оказалось, что подозреваемая уже была ранее судима. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ ("Кража"). За содеянное женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
08.09.2018 12:42
6736 0
Авария оставила без трамвайного сообщения север Волгограда14.09.2018 18:22
Происшествия 14.09.2018 18:22
297 1 Обсудить
В Волгограде при работах повредили пластиковый газопровод14.09.2018 11:28
Происшествия 14.09.2018 11:28
776 3 Обсудить
Аварийный зигзаг: в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Волгоград" пострадали подросток и мужчина14.09.2018 10:53
Происшествия 14.09.2018 10:53
651 Обсудить
В Волгограде начали гореть мусорные завалы13.09.2018 15:44
Происшествия 13.09.2018 15:44
2293 6 Обсудить
На трассе "Волгоград-Москва" трое человек погибли в лобовом ДТП13.09.2018 09:57
Происшествия 13.09.2018 09:57
3574 10 Обсудить
На Центральной набережной в Волгограде откопали снаряд времен войны13.09.2018 09:18
Происшествия 13.09.2018 09:18
1540 5 Обсудить
В Волгоградской области нашли объеденный животными труп13.09.2018 09:18
Происшествия 13.09.2018 09:18
2424 2 Обсудить
В Волгоградской области врач-невролог с медсестрой "торговали" документами об инвалидности13.09.2018 09:16
Происшествия 13.09.2018 09:16
2130 3 Обсудить
В Волгограде повредили газопровод13.09.2018 08:55
Происшествия 13.09.2018 08:55
1120 2 Обсудить
Пулеметчик-лихач из Саратова попал в аварию в Волгоградской области13.09.2018 08:00
Происшествия 13.09.2018 08:00
1195 3 Обсудить
В Волгограде сгорела машина следователя СУ СК России12.09.2018 17:05
Происшествия 12.09.2018 17:05
1846 0 Обсудить
Волгоградка взыскала неустойку с застройщика дома в Подмосковье12.09.2018 15:07
Происшествия 12.09.2018 15:07
1313 3 Обсудить
Брат на брата: житель Волгоградской области ослеп после драки12.09.2018 14:39
Происшествия 12.09.2018 14:39
1688 0 Обсудить
Бил кулаками и доской: волгоградец восемь месяцев жестоко избивал 10-летнюю дочь12.09.2018 10:22
Происшествия 12.09.2018 10:22
2709 9 Обсудить
В Советском районе Волгограда на парковке подожгли дорогие иномарки12.09.2018 09:19
Происшествия 12.09.2018 09:19
4809 11 Обсудить
Реклама