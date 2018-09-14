В Волгограде экс-полицейский пытался получить взятку машиной

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Расследования 14.09.2018 14:11
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14.09.2018 14:11
Уголовное дело бывшего старшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков территориального отдела полиции, обвиняемого в покушении на мошенничество, передано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, в начале июня к стражу порядка пришел мужчина и попросил помочь ему уйти от ответственности за наркоторговлю. Свои “услуги” коррупционер оценил в 100 тысяч рублей, причем в качестве части взятки попросил автомобиль “ВАЗ”, принадлежащий просителю. Машину они оценили в 40 тысяч рублей и подписали фиктивный договор купли-продажи. Также неудавшийся наркоторговец отдал комплект из зимней резины для авто за пять тысяч рублей. После получения оставшихся 55 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники собственной безопасности регионального главка МВД.
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