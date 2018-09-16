Общество

Доска позора: Жители Волгограда ремонтируют дороги вместо чиновников

Общество 16.09.2018 14:27
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16.09.2018 14:27


Жители Волгограда, среди которых немало автомобилистов, устали ждать, как они выразились,  «с моря погоды» и сами начали ремонтировать аварийные дороги по проезду Бузулукскому и улице Авторемонтной. По ним невозможно ни ездить, ни ходить. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, сбросились всем миром, купили щебень, заказали машину и сами выравнивают ямы и колдобины, чтобы убитые дороги не убили их самих. 
Коллективные обращения жителей  во всевозможные инстанции ни к чему не привели, а в ГУ МВД по региону ответили, что полномочиями  по восстановлению дорожного полотна, нанесению разметки, установке дорожных знаков и др. в городе-герое Волгоград наделен департамент  городского хозяйства администрации Волгограда. В его адрес информация о необходимости принятия мер к устранению нарушений действующего законодательства направлялась не раз.  
Между тем, результатов нет, а по автодорогам ездить невозможно. Особенно устрашающей ситуация стала после прошедших  более двух месяцев назад проливных дождей, которые часть автодороги вообще смыли: асфальтовое покрытие практически   полностью отсутствует. 
«Приходится ехать со скоростью 5 км в час, автомобили постоянно в ремонте, - рассказывают водители. -  В часы «пик»  груженые фуры с Ангарской не могут въехать на подъем на шоссе Авиаторов и объезжают по проезду Бузулукскому и улице Авторемонтной. Но  сегодня здесь уже не решаются проехать даже на большегрузном транспорте». 

По словам читателей, злую шутку сыграли с дорогой по улице Авторемонтной. Она была отремонтирована, однако  после ремонта тут начали прокладывать коммуникации, и она пришла в негодность. 
Чтобы хоть как-то спасти себя и свой автотранспорт, люди сами взялись за лопаты, если чиновники игнорируют не только просьбы жителей, но и предписания МВД.
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

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