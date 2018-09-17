Мэрию Волжского наказали за неисполнение решения суда 12 лет









Административный штраф в сумме 70000 рублей наложен на администрацию города Волжского за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный приставом-исполнителем. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Волгоградского областного суда, представители администрации пытались обжаловать постановление об административном наказании, но безуспешно. Оно вступило в законную силу.

По материалам дела, 12 лет назад, а именно 21 августа 2006 года, вступило в силу решение Волжского городского суда, которым были возложены обязанности на администрацию города Волжского до 1 апреля 2007 года произвести подъём и утилизацию трех плавсредств, которые находятся в затопленном состоянии в акватории Волгоградского водохранилища в районе Аванпорта и Балки Осадной. Речь идет о нижней части полузатопленного судна, понтоне железобетонного дебаркадера и понтоне земснаряда.

Судебным приставом-исполнителем Волжского городского отдела ГУ ФССП тогда было возбуждено исполнительное производство, а должнику установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. Однако они исполнены не были.

Аналогичные требования выставлялись администрации Волжского в 2011, 2015 и 2017 годах. Так, 18 декабря 2017 года судебным приставом было вновь вынесено требование о назначении нового пятидневного срока со дня получения настоящего требования для исполнения исполнительного документа, которое получено администрацией 25 декабря 2017 года. Но администрация его снова не исполнила. Тогда было возбуждено административное производство по ч.2 ст. 17.15 КоАП РФ, назначен штраф.

В суде представитель должника пытался доказать, что администрацией Волжского принимаются все необходимые меры для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе. В частности, в 2016 году в целях исполнения решения суда было проведено подводно-техническое обследование для определения возможности, методов и сметной стоимости судоподъемных, демонтажных и утилизационных работ железобетонного дебаркадера. Так, согласно расчетам, стоимость работ по поднятию и утилизации понтона железобетонного дебаркадера составляет более 24,5 миллиона рублей. В настоящее время администрацией проводится работа по включению мероприятий по подъему и утилизации затонувшего плавсредства в районе Аванпорта и Балки Осадная в проект БРИКС "Развитие водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации".

Однако эти доводы Волгоградский областной суд не убедили.



