Общество

"Очумелые ручки": ремонт дороги в центре Волгограда вызвал негодование местных жителей

Общество 14.09.2018 14:02
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14.09.2018 14:02


Качество ремонта внутридворовой дороги у дома №48 по улице Рокоссовского вызвало негодование местных жителей, сообщает ИА "Высота 102". Теперь асфальт украшают безобразные латки.  Его качество и долговечность также вызывают вопросы у жильцов.
Раньше проход и проезд у домов затрудняли   ямы и колдобины. Самым поврежденным участком был подъезд к площадке для мусорных контейнеров, между домом №48 по улице Рокоссовского и №18 по улице Ткачева. 
По словам местных жителей около 200 метров дороги "залатали" всего за день. О спешке свидетельствуют не только неровные латки - рабочие умудрились наполовину закатать в асфальт крышку люка. Устранять дорожные дефекты у других домов никто не стал. Хотя дорожное покрытие там и оставляет желать лучшего несмотря на то, что относительно  недавно его ремонтировали.

Несколько дней журналисты "Высоты 102" искали тех, кто оказал жильцам окрестных домов "медвежью услугу".  Но выйти на след горе-ремонтников не удалось. В городской администрации сообщили, что дорожных работ там не вели, по информации, полученной в управляющей компании "Центрального района", дорожные работы по данному адресу не проводились.

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