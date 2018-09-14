Четверо человек – в финале конкурса на должность мэра Волгограда





Депутаты нового созыва городской думы выберут главу Волгограда из четверых претендентов. Как сообщает ИА «Высота 102», конкурсная комиссия отсеяла заявки еще двоих претендентов на вакантный пост. Изначально, конкурсантов было 10 человек. На этап проверки поданных документов прошли шестеро человек. Сегодня участники представили комиссии свои доклады, посвященные концепции развития города-героя.

В финал конкурса вышли нынешний глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, председатель комитета строительства Михаил Гайворонский, бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков и студентка Волгоградского филиала РаНХиГС Анна Манчуковская. Гендиректор фирмы Роман Евстафьев и фельдшер-лаборант клиники Людмила Украинская покидают конкурс - презентованные ими проекты развития города комиссию не впечатлили.

Решение об избрании главы Волгограда депутаты примут на своем первом после избрания заседании, которое намечено на 19 сентября. В этот же день народные избранники выберут председателя думы.











