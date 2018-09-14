Общество 14.09.2018 13:21
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14.09.2018 13:21
На состоявшемся сегодня первом заседании Волжской городской думы был избран глава городского округа. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской думы, им стал Игорь Воронин. Игорь Воронин был главой администрации городского округа, по результатам прошедших выборов он стал депутатом городского представительного органа. Игорь Воронин был избран единогласно. Также депутаты сегодня избрали и председателя Волжской городской думы. Им стал Дмитрий Ястребов, который руководил думой прошлого созыва.
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