Сегодня на площади Ленина в Волгограде у памятника павшим воинам прошла акция памяти воинов 13 Гвардейской стрелковой дивизии и ее командира Александра Родимцева. Ровно 76 лет назад, 14 сентября 1942 года, на правый берег Волги высадилась легендарная дивизия, половина бойцов которой навеки осталась на сталинградской земле, сообщили ИА «Высота 102» организаторы акции – представители волгоградского регионального отделения общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки».

В ночь с 10 на 11 сентября дивизия совершила стремительный марш по заволжской степи из района Камышина в район Средней Ахтубы. А 14 сентября, под страшной бомбежкой форсировав горящую Волгу, бойцы дивизии сразу вступили в бой.

«Впервые широко отмечалась эта дата на 15-летие годовщины Победы в Сталинграде и тогда фронтовики - командиры армий и дивизий, участники великой битвы на Волге договорились о ежегодной встрече 13-14 сентября – в день высадки в горящий Сталинград. Последний раз Александр Родимцев был на такой встрече в 1975 году. А уже через два года его не стало, - говорит Татьяна Кривенко, секретарь волгоградского совета ветеранов 13-й гвардейской дивизии. – Но все эти годы бойцы дивизии приезжали в наш город, чтобы отметить день высадки и помянуть своего командира. Очень грустно, что практически никого сегодня из бойцов дивизии в живых не осталось. Поэтому сегодня мы, их дети и внуки, обязаны рассказывать юным поколениям о десантниках Родимцева, которые навеки покрыли себя неувядаемой славой, а их подвиг золотыми страницами вписан в историю победы».

Выступающие высказались за установку памятника генералу в Волгограде и восстановление музея Родимцева в колледже олимпийского резерва, носящем его имя. В настоящее время музей практически разорен.

Накануне даты редакция ИА «Высота 102» связалась по телефону с дочерью генерала Натальей Александровной Родимцевой. «Юное поколение нашей большой семьи – внуки и правнуки – знают про эту дату практически все. В Сталинграде 13-я гвардейская стояла насмерть, моему отцу было тогда 37 лет, - говорит дочь генерала. – И не случайно маршал Георгий Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» рассказывал о том, что перелом в Сталинграде в тяжелые и даже казалось, последние часы, был создан именно 13-й гвардейской дивизией. Поэтому помним. Знаем. Хочу пожелать всем сталинградцам-волгоградцам мира и добра. И никогда и никому не позволять переписывать историю великого подвига наших дедов и отцов».





На фото вверху: Александр Родимцев в Волгограде в 1975 году. На нижнем фото - Александр Родимцев в Сталинграде в 1942 году у своего штаба.