



Жители дома №1 по ул. Скосырева сегодня не поверили своим глазам – с площадки вновь исчез мусорный контейнер. Как рассказали горожане, после выхода публикации на сайте ИА «Высота 102» о мусорном коллапсе во дворе дома и отсутствии контейнера для приема ТКО неизвестные рабочие быстро расчистили территорию и убрали весь мусор, который люди вынуждены были оставлять на асфальте. «Подарили» горожанам и долгожданный мусорный контейнер. «Но наше счастье было недолгим, сегодня бака уже не было, - возмущаются волгоградцы. – Мы так и не поняли, это была пиар-акция нашей управляющей компании или коммунальщики просто над нами издеваются?».

Сейчас в отсутствии бака жители дома вынуждены снова складывать мусор на земле. И мусорный коллапс здесь может повториться уже в ближайшие дни. Между тем, вероятно, бак с улицы Скосырева «уехал» в другое проблемное место – на ул. Кропоткина, 1а. Жители этого дома из-за отсутствия контейнера также оставляли мусор на асфальте. Однако сегодня жильцов обрадовали – на площадке появился бак. Интересно, что и Скосырева, 1, и Кропоткина, 1а обслуживает одна и та же управляющая компания – «Комплекс», имеющая репутацию «грязнули». Возможно, коммунальщики именно так решили проблему сбора мусора на обслуживаемых территориях – по принципу «кручу, верчу, обмануть хочу»,



