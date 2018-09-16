Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти





Прошедшие выборы не вызвали интереса волгоградцев к этому событию. Пустынные участки, скучающие члены участковых комиссий и выступления казаков и детей в отсутствие зрителей – такие картины можно было наблюдать почти на всех избирательных участках. Но, как оказалось, глазам верить нельзя. На следующий день стало известно, что около четверти избирателей Волгограда проголосовали за депутатов гордумы. Избирком объявил об отсутствии нарушений, даже оппозиция заявила о честно прошедшем дне голосования. Так ли это на самом деле, что думают эксперты и проигравшие кандидаты, а также жители города-героя - смотрите в репортаже ИА «Высота 102».









