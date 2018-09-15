Футболистов волгоградского «Ротора» оденут по высшему разряду

Спорт 15.09.2018 14:17
2423 0
15.09.2018 14:17
Петербургская компания «Дойче Спорт» поставит для волгоградского «Ротора» партию спортивной одежду в количестве 682 наименований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, клуб потратит на эти цели более 670 тысяч рублей. Как следует из технического задания, для спортсменов приобретут футболки и поло нескольких видов.
Между тем, компания «Дойче Спорт» - известный поставщик спортивной одежды для именитых клубов. Так, фирма продавала форму клубу «Рубин», который играет в высшей лиге. Также «Дойче спорт», дистрибьютер компании JAKO, представляет экипировку другому известному клубу «Анжи». Теперь в форму от известной фирмы оденутся и волгоградские футболисты.
Реклама
Популярное по теме
26.08.2018 20:58
7928 0
13.09.2018 22:59
4233 1
23.08.2018 00:25
3195 10
Волгоградский боксер Максим Бабанин победил чемпиона из Кубы13.09.2018 22:59
В Волгограде на ринге сошлись боксеры России и Кубы13.09.2018 19:54
Волгоградский тренер привел сборную России по водному поло к серебряной медали Кубка мира09.09.2018 18:36
Россия-США: подопечные волгоградца Александра Гайдукова готовятся к борьбе за "золото" Кубка мира09.09.2018 11:29
Волгоград принимает сильнейших молодых футболистов России08.09.2018 18:27
Волгоградский пловец завоевал "серебро" первенства мира в Израиле06.09.2018 17:00
Волгоградские пограничники в Ярославской области "настреляли" на две медали04.09.2018 13:38
Нарушая традиции: "Ротор" разошелся ничьей с "Химками" - 1:131.08.2018 20:55
АО «КАУСТИК» стал первым отечественным производителем спортивной магнезии для гимнастов27.08.2018 10:01
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандалом26.08.2018 20:58
Затяжное пике: "Ротор" проиграл воронежскому "Факелу" на "Волгоград Арене"26.08.2018 20:09
Министр спорта РФ наградил победителей турнира «Кожаный мяч»26.08.2018 18:47
«Мы на одной волне»: Павел Колобков готов поддержать все спортивные проекты Волгоградской области26.08.2018 18:27
В Волгограде министр спорта РФ поднял вопросы наследия ЧМ-201826.08.2018 15:49
В Волгоград прибыл министр спорта России Павел Колобков26.08.2018 12:06
Реклама