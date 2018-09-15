Футболистов волгоградского «Ротора» оденут по высшему разряду





Петербургская компания «Дойче Спорт» поставит для волгоградского «Ротора» партию спортивной одежду в количестве 682 наименований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, клуб потратит на эти цели более 670 тысяч рублей. Как следует из технического задания, для спортсменов приобретут футболки и поло нескольких видов.

Между тем, компания «Дойче Спорт» - известный поставщик спортивной одежды для именитых клубов. Так, фирма продавала форму клубу «Рубин», который играет в высшей лиге. Также «Дойче спорт», дистрибьютер компании JAKO, представляет экипировку другому известному клубу «Анжи». Теперь в форму от известной фирмы оденутся и волгоградские футболисты.



