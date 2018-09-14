Происшествия 14.09.2018 10:53
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14.09.2018 10:53
Мужчина и подросток получили травмы в автоаварии в районе Камышина. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг на 497/204 километре федеральной трассы “Сызрань-Саратов-Волгоград” столкнулись грузовик “Hyundai HD78” и “Chevrolet Aveo”. По предварительным данным, 44-летняя женщина повела свой автомобиль на обгон и потеряла управление авто. Машина вылетела на свою же полосу. Там “Chevrolet” по касательной столкнулся с корейским грузовиком. При этом пострадали 14-летний мальчик и 46-летний мужчина - пассажиры легкового авто.
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