







Общий объем поступлений с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от всех налогоплательщиков Волгоградской области, в том числе администрируемых на федеральном уровне, составил 128,3 миллиарда рублей - на 43,8% или 39,1 миллиарда больше января-августа 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области, где подвели итоги налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за восемь месяцев текущего года.

Страховые взносы составили 34,4 миллиарда рублей или 26,8% при росте на 6,2%.

Так, в доходы федерального бюджета перечислено 50,2 миллиарда рублей или 39,2% от общего объема поступлений при росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза. В консолидированный бюджет области – 43,6 миллиарда рублей или 34% при росте на 11,3%.

По-прежнему налоговые поступления сформированы, в основном, за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, платежей за пользованием природными ресурсами (нефть), НДС и налога на имущества организаций. По всем видам налогов отмечен рост поступлений за отчетный период.



