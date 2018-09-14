Экономика

Денег все больше: в Волгоградской области подвели итоги собираемости налогов

Экономика 14.09.2018 10:48
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14.09.2018 10:48



Общий объем поступлений с учетом доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от всех налогоплательщиков Волгоградской области, в том числе администрируемых на федеральном уровне, составил 128,3 миллиарда рублей - на 43,8% или 39,1 миллиарда больше января-августа 2017 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФНС России по Волгоградской области, где подвели итоги налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за восемь месяцев текущего года.
Страховые взносы составили 34,4 миллиарда рублей или 26,8% при росте на 6,2%.
Так, в доходы федерального бюджета перечислено 50,2 миллиарда рублей или 39,2% от общего объема поступлений при росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза. В консолидированный бюджет области – 43,6 миллиарда рублей или 34% при росте на 11,3%.
По-прежнему налоговые поступления сформированы, в основном, за счет налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, платежей за пользованием природными ресурсами (нефть), НДС и налога на имущества организаций. По всем видам налогов отмечен рост поступлений за отчетный период.

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