









Видеосюжет от 22.06.2018

Новое оборудование для проведения лучевой терапии будет поставлено в Волгоградский областной онкологический диспансер в марте 2019 года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официально сообщение компании «Сбербанк Лизинг». Техника также будет использоваться для предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Поставку осуществит дочерняя структура интегратора Госкорпорации «Росатом» в области радиационных технологий в медицине. Сумма контракта — 608 млн рублей, финансовая аренда рассчитана на 7 лет до 2025 года.

Напомним, закупка нового оборудования для областного онкодиспансера обернулась весной этого года скандалом и судебным разбирательством. В апреле текущего года состоялся электронный аукцион по приобретению аппаратов для лучевой терапии. Единственным участником и, как следствие, победителем закупки явилось АО «Сбербанк лизинг». Однако УФАС выявило в конкурсной документации нарушения законодательства. Заказчику было выдано предписание отменить итоги закупки.

Между тем, два новых аппарата лучевой терапии, которые фигурируют в техническом задании к аукциону, срочно требуются областному онкологическому диспансеру. Всего в области на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся четыре таких аппарата. Тогда как по нормативам должно быть вдвое больше. Из-за нехватки техники, по официальной информации онкодиспансера, весной этого года несколько десятков раковых больных стояли в очередях и не могли вовремя получить лечение.

В конце мая арбитражный суд признал незаконным решение УФАС. После череды обжалований решение суда вступило в силу только в августе.



