Расследования

«Таблетки от жадности»: в Волгограде задержали поставщиков фальшивых китайских лекарств

Расследования 14.09.2018 08:32
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14.09.2018 08:32


Три жительницы Волгограда подозреваются в сбыте  и ввозе на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, совершенном в крупном размере организованной группой. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, с начала апреля 2017 года и по настоящее время злоумышленники покупали  в Москве и других регионах России  фальсифицированные лекарственные средств китайского и корейского производства, которые реализовали в Волгограде более 150 потребителям. В роли организатора выступила 48-летняя женщина, которая придумала и разработала всю преступную схему.
По заявленным иностранным производителем свойствам и фармацевтическому действию указанные препараты являлись ботулотоксинами и филлерами, применяемыми при оказании косметологических услуг, связанных с мезотерапией и контурной пластикой, но не были внесены в Государственный реестр лекарственных средств.  А соответственно не имели каких-либо документов, удостоверяющих их качество. Таким образом, последствия использования этих препаратов в настоящее время не изучены и могут представлять угрозу для здоровья потребителей.
Преступную схему вскрыли волгоградские полицейские. В раскрытии принимали участие помимо оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, регионального ГУ МВД России и сотрудники регионального  Управления ФСБ.
В настоящее время на территории Москвы и Волгограда по местам жительства и пребывания подследственных проведены обыски, в ходе которых изъято свыше 880 упаковок различных наименований лекарственных препаратов, незарегистрированных на территории Российской Федерации.
В ходе допроса двое подозреваемых полностью признали  вину в содеянном, подробно рассказав о своей преступной деятельности и организующей роли приятельницы.

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