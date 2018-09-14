Волгоградский боксер Максим Бабанин победил чемпиона из Кубы

Спорт 13.09.2018 22:59
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13.09.2018 22:59
Именитый волгоградский боксер-тяжеловес Максим Бабанин победил своего соперника в бою на матчевой встрече мужских сборных России и Кубы, сообщает ИА “Высота 102”. Он вышел на ринг против Хосе Лардуэте Гомеса - золотого призера молодежного чемпионата мира 2008 года и бронзового призера чемпионата мира 2009 года. Максим Бабанин одержал победу по очкам. Оба спортсмена выступают в категории свыше 91 килограмма. Сегодня россияне одержали 6 побед в 10 боях. Завтра на ринг выйдут боксеры из второго состава сборной России.
Напомним, поединки международной встречи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира по боксу, который состоится в Сочи в будущем году.
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