Волгоградский боксер Максим Бабанин победил чемпиона из Кубы





Именитый волгоградский боксер-тяжеловес Максим Бабанин победил своего соперника в бою на матчевой встрече мужских сборных России и Кубы, сообщает ИА “Высота 102”. Он вышел на ринг против Хосе Лардуэте Гомеса - золотого призера молодежного чемпионата мира 2008 года и бронзового призера чемпионата мира 2009 года. Максим Бабанин одержал победу по очкам. Оба спортсмена выступают в категории свыше 91 килограмма. Сегодня россияне одержали 6 побед в 10 боях. Завтра на ринг выйдут боксеры из второго состава сборной России.

Напомним, поединки международной встречи проходят в рамках подготовки к чемпионату мира по боксу, который состоится в Сочи в будущем году.