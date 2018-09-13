В Волгограде на ринге сошлись боксеры России и Кубы

Спорт 13.09.2018 19:54
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13.09.2018 19:54
Боксерские поединки в рамках матчевой встречи мужских сборных России и Кубы начались в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. Сегодня на ринге волгоградского “Экспоцентра” пройдут десять поединков между участниками первых командных составов. Они являются одним из пяти отборочных этапов на чемпионат мира по боксу, который пройдет в следующем году в Сочи.
В Волгограде российские спортсмены сойдутся в бою с лидерами мирового бокса - в составе сборной “Острова свободы” есть олимпийские чемпионы,призеры и чемпионы мира. Так, выступающий в весовой категории 81 килограмм, Хулио Ла Крусявляется победителем Олимпиады в Лондоне в 2012 году и четырехкратным чемпионом мира. Сегодня он сойдется на ринге с россиянином Георгием Кушиташвили. Соперником Альберта Батыргазиева (весовая категория до 60 килограммов) станет Ласаро Альварес Эстрада - бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне, трёхкратный чемпион мира в 2011, 2013 и 2015 годах.
По словам главного тренера сборной России Эдуарда Кравцова, встреча на ринге со столь сильными боксерами - важный этап подготовки наших спортсменов к мировому первенству.
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