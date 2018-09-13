«Красный сентябрь»: волгоградские металлурги выступили против «рейдерского захвата»









Сегодня на АО ВМК «Красный Октябрь» состоялось расширенное рабочее собрание подразделений Волгоградского металлургического комбината, темой которого стала судьба предприятия. Как сообщили ИА «Высота 102» рабочие, они выступают «против введения конкурсного производства в отношении комбината, прихода к управлению сторонних некомпетентных людей, против использования процедуры банкротства для рейдерского захвата и уничтожения работающего предприятия».

Напомним, в мае этого года в отношении «Красного Октября» была введена процедура банкротства по заявлению швейцарской компании RED OCTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит скрывающийся за границей Дмитрий Герасименко. В отношении его и группы лиц было возбуждено уголовное дело в связи с получением подконтрольной Герасименко компанией акций предприятия стоимостью более 4 миллиардов рублей по заниженной цене. Швейцарская компания пыталась в суде сменить конкурсного управляющего, но в этом ей было отказано ввиду наличия аффилированности кандидатуры, предложенной заявителем, со структурой, связанной с RED OCTOBER INTERNATIONAL SA.

Фото Ярослав Малых www.facebook.com/jaroslav.malykh