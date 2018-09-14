Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК-"грязнули" теперь могут не убираться

Аналитика 13.09.2018 20:07
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13.09.2018 20:07



Смотрите сегодня в программе: образовавшиеся по вине УК помойки вынуждены убирать муниципальные службы Волгограда. Одиночный пикет у администрации Волгоградской области: обманутые дольщики пытались приблизиться к чиновникам. Щедрою рукой депутатского корпуса: жителям Волгоградской области оставили льготы «старого» пенсионного возраста. Теперь акцент на туризм и наследие: в администрации региона появится преемник комитета по подготовке к чемпионату мира. 
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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