





Смотрите сегодня в программе: образовавшиеся по вине УК помойки вынуждены убирать муниципальные службы Волгограда. Одиночный пикет у администрации Волгоградской области: обманутые дольщики пытались приблизиться к чиновникам. Щедрою рукой депутатского корпуса: жителям Волгоградской области оставили льготы «старого» пенсионного возраста. Теперь акцент на туризм и наследие: в администрации региона появится преемник комитета по подготовке к чемпионату мира.

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