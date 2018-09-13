Общество 13.09.2018 16:27
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13.09.2018 16:27
Повышение уровня газификации в Волгоградской области к 1 января 2022 года составит до 86,8 процента при нынешнем показателе 85%. Как заявили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ и ТЭК региона, в региональную программу «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2017 - 2021 годы» внесены изменения, направленные на развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Волгоградской области. Контроль за исполнением постановления, подписанным главой региона, возложен на заместителя губернатора Волгоградской области Валентину Гречину.
В настоящее время из 1494 населенных пунктов газифицирован 931. В городах и поселках городского типа - 90,1%, в сельской местности - 68,8%, - уточнили в комитете ЖКХ и ТЭК.
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