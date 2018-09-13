В Волгограде начали гореть мусорные завалы

Происшествия 13.09.2018 15:44
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13.09.2018 15:44
Мусор загорелся сегодня днем в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на улице Лермонтова поступил около 13:30. К моменту прибытия на место расчетов пожарно-спасательной части №2 огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. За считанные минуты огнеборцы потушили пламя. По предварительным данным, возгорание произошло рядом с площадкой для мусорных контейнеров.
Фото: Андрей Кузнецов
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