В Волгоградской области вынесли "приговор" трем стихийным свалкам

Общество 13.09.2018 14:31
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13.09.2018 14:31
Решение о ликвидации трех стихийных свалок в Котовском районе принял районный суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, незаконные скопища мусора находились в городе Котово и Мирошниковском сельском поселении. Их общая площадь составляла шесть тысяч квадратных метров.
После проведения проверки и оценки угрозы, которую они несут экологии и населению, надзорное ведомство обратилось в суд с иском к местным властям. На данный момент ликвидирована свалка площадью в две тысячи квадратных метров, которая располагалась в Мирошниковском сельском поселении. Уборка еще одной свалки близ села Мирошники и в Котово находится на контроле прокуратуры.
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