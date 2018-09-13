В Волгоградской области вынесли "приговор" трем стихийным свалкам





Решение о ликвидации трех стихийных свалок в Котовском районе принял районный суд. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, незаконные скопища мусора находились в городе Котово и Мирошниковском сельском поселении. Их общая площадь составляла шесть тысяч квадратных метров.

После проведения проверки и оценки угрозы, которую они несут экологии и населению, надзорное ведомство обратилось в суд с иском к местным властям. На данный момент ликвидирована свалка площадью в две тысячи квадратных метров, которая располагалась в Мирошниковском сельском поселении. Уборка еще одной свалки близ села Мирошники и в Котово находится на контроле прокуратуры.