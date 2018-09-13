Общество

Обнаглевшие УК выгнали на свои участки муниципальные службы Волгограда

Общество 13.09.2018 14:32
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13.09.2018 14:32



Ситуацию со скоплением мусора на контейнерных площадках в Тракторозаводском районе Волгограда, о которой вчера рассказывало ИА «Высота 102»,  в настоящее время пытаются разрешить силами муниципальных служб, чтобы не допустить коллапса. В частности, на улице Андреева напротив дома № 10 идет зачистка мусорной площадки, на которой давно нет контейнеров для сбора отходов. Местные жители были вынуждены складировать мусор на асфальт, отходы копились несколько дней. УК «Флагман» не смогла или не захотела организовать своевременный вывоз ТБО. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в отношении управляющей организации будет составлен административный протокол и, скорее всего, будет наложен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Если УК и в дальнейшем не обеспечит регулярный вывоз мусора, то организацию могут лишить лицензии. ООО «Флагман» обслуживает в Тракторозаводском районе около 80 домов - у местных жителей накопилось множество претензий к работе этой организации. Как стало известно ИА «Высота 102», по заявлению районной администрации вопрос деятельности нерадивой УК сейчас рассматривает прокуратура. 

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