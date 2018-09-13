Экология

Уничтожители деревьев у шоссе Авиаторов в Волгограде станут фигурантами уголовного дела

Экология 13.09.2018 14:18
852 7
13.09.2018 14:18


Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений вдоль шоссе Авиаторов. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области,  проверка показала, что деревья были срублены в апреле этого года  без оформления специальных документов - так называемых порубочных билетов. Специалисты оценили нанесенный ущерб в 400 тысяч рублей. Дело возбудили следователи СО-3 СУ УМВД России по Волгограду. Сейчас стражи порядка ищут нарушителей закона.  Расследование уголовного дела  находится на контроле у прокуратуры.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерии
22.08.2018 16:55
3276 7
Волгоградскую область ожидают чрезвычайно пожароопасные выходные
07.09.2018 13:31
1979 9
В Волгограде "Концессии водоснабжения" штрафуют за недра и стоки
26.08.2018 08:34
1893 0
Экология
13.09.2018 17:21
Экология 13.09.2018 17:21
396 5 Обсудить

0
Далее
Экология
13.09.2018 13:38
Экология 13.09.2018 13:38
680 6 Обсудить

0
Далее
Экология
11.09.2018 14:55
Экология 11.09.2018 14:55
2424 4 Обсудить

0
Далее
Экология
11.09.2018 10:20
Экология 11.09.2018 10:20
7424 10 Обсудить

0
Далее
Экология
11.09.2018 08:01
Экология 11.09.2018 08:01
1761 13 Обсудить

0
Далее
Экология
07.09.2018 13:31
Экология 07.09.2018 13:31
5385 9 Обсудить

0
Далее
Экология
07.09.2018 09:17
Экология 07.09.2018 09:17
2398 16 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2018 15:35
Экология 05.09.2018 15:35
1696 6 Обсудить

0
Далее
Экология
05.09.2018 08:39
Экология 05.09.2018 08:39
3910 14 Обсудить

0
Далее
Экология
04.09.2018 16:41
Экология 04.09.2018 16:41
5631 9 Обсудить

0
Далее
Экология
04.09.2018 12:33
Экология 04.09.2018 12:33
6501 4 Обсудить

0
Далее
Экология
02.09.2018 11:25
Экология 02.09.2018 11:25
4725 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.09.2018 14:26
Экология 01.09.2018 14:26
5940 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.08.2018 16:28
Экология 27.08.2018 16:28
3777 1 Обсудить

0
Далее
Экология
27.08.2018 13:08
Экология 27.08.2018 13:08
6922 18 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:54
В Волгограде на ринге сошлись боксеры России и КубыСмотреть фотографии
17:25
«Красный сентябрь»: волгоградские металлурги выступили против «рейдерского захвата»Смотреть фотографии
17:21
В Волгограде "Концессии водоснабжения" оштрафовали за сброс сточных вод в природные балкиСмотреть фотографии
16:27
Жители более 500 населенных пунктов Волгоградской области ждут газ в свои домаСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде начали гореть мусорные завалыСмотреть фотографии
15:43
«Что-то с «Памятью» моей стало»: арбитражный суд Волгоградской области вернется к скандальному делуСмотреть фотографии
14:50
Суд обязал комитет строительства Волгоградской области дать жилье девушке-сиротеСмотреть фотографии
14:32
Обнаглевшие УК выгнали на свои участки муниципальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области вынесли "приговор" трем стихийным свалкамСмотреть фотографии
14:18
Уничтожители деревьев у шоссе Авиаторов в Волгограде станут фигурантами уголовного делаСмотреть фотографии
13:50
Сплоченно и эффективно: успех стал осознанным выбором «Садов Придонья»Смотреть фотографии
13:38
Эксперты: Волгоградская область заняла незавидное место в экологическом рейтингеСмотреть фотографии
12:48
В Волжском попрощаются с известным меценатом и поэтом Евгением Крюковым - человеком из книги рекордов ГиннесаСмотреть фотографии
12:25
В АО «КАУСТИК» научат соблюдать правила охраны труда на производствеСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде водители городских автобусов пошли в суд за зарплатой и сверхурочнымиСмотреть фотографии
12:05
В администрации Волгоградской области появится «клон» ликвидированного комитетаСмотреть фотографии
12:04
Пикет у администрации Волгоградской области: дольщики пытались дотянуться до чиновниковСмотреть фотографии
11:19
Жителям Волгоградской области оставили льготы «старого» пенсионного возрастаСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области осудили виновника смертельного ДТП на железной дорогеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде ищут, кто испортил воздух жителям БекетовкиСмотреть фотографии
10:31
Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» — новое слово в электронном документооборотеСмотреть фотографии
10:23
Депутат извинился за неэтичное поведение перед Волгоградской облдумой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:57
На трассе "Волгоград-Москва" трое человек погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
09:36
Волгоградские стоматологи сразятся на футбольном полеСмотреть фотографии
09:18
На Центральной набережной в Волгограде откопали снаряд времен войныСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области нашли объеденный животными трупСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области врач-невролог с медсестрой "торговали" документами об инвалидностиСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде повредили газопроводСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области афганцев и ветеранов поддержат денежными подаркамиСмотреть фотографии
08:00
Пулеметчик-лихач из Саратова попал в аварию в Волгоградской области
Реклама
 