Экология 13.09.2018 14:18
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13.09.2018 14:18
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки зеленых насаждений вдоль шоссе Авиаторов. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, проверка показала, что деревья были срублены в апреле этого года без оформления специальных документов - так называемых порубочных билетов. Специалисты оценили нанесенный ущерб в 400 тысяч рублей. Дело возбудили следователи СО-3 СУ УМВД России по Волгограду. Сейчас стражи порядка ищут нарушителей закона. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.
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