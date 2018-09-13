Экономика

Сплоченно и эффективно: успех стал осознанным выбором «Садов Придонья»

Экономика 13.09.2018 13:50 Реклама
649 0
13.09.2018 13:50


Свыше 200 специалистов службы продаж и маркетинга компании «Сады Придонья» из разных регионов России приняли участие в корпоративном мероприятии, направленном на развитие навыков командообразования, персональной эффективности, на пропаганду здорового образа жизни. Об этом ИА «высота 102» сообщили в пресс-службе компании.  
В этом году тема тимбилдинга — «Вкус успеха» была выбрана не случайно. Компания «Сады Придонья» работает на рынке больше 20 лет и в течение всего этого времени подтверждает, что успех – это не случайность, а осознанный выбор. Выбор в пользу усердной и постоянной работы сплоченной команды профессионалов, которые понимают, что именно сегодня определяет, где ты будешь завтра.
А какое сегодня у компании, смогли узнать участники корпоративного мероприятия, побывав на экскурсии в садах и на индустриальном производстве. Многие отметили, что за последний год произошли кардинальные изменения: введены в эксплуатацию модернизированные линии по переработки плодов на прямой отжим, позволившие увеличить перерабатывающие мощности в два раза, реализован технически сложнейший проект Nemoloko, выпущены новые продукты, среди которых линейка овсяных напитков и десертов бренда Nemoloko и овощные Easy Смузи.

Надо отметить, что на дегустации участники тимбилдинга первыми смогли  оценить вкус новых продуктов, которые скоро появятся на полках всех магазинов – гречневый напиток и овсяной ягодный десерт Nemoloko. 
Одним из самых запоминающихся событий стала промоакция «Я люблю Nemoloko». Цель этого масштабного проекта – рассказать потребителям о новом продукте, его пользе и потреблении.

Объединившись в команды, специалисты службы продаж и маркетинга отправились в сетевые точки продаж Волгограда, где проводили дегустацию новых овсяных напитков Nemoloko, анкетирование, викторины, фотоконкурсы.  Ярким и креативным заданием данной активности стал флэш-моб. Каждая команда подошла творчески к этому заданию и проявила позитивный настрой и общекомандный дух. 
По словам организаторов, тимбилдинг помог усилить лояльность сотрудников к компании, а значит, увеличить качественную составляющую работы одних из важнейших служб компании. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка
01.09.2018 09:43
4490 0
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"
31.08.2018 14:10
4481 21
В Волгоградской области энергетиков оштрафовали на миллион за недоступный свет
04.09.2018 15:46
1782 1
Экономика
13.09.2018 12:25
Экономика 13.09.2018 12:25
492 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
13.09.2018 12:06
Экономика 13.09.2018 12:06
219 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
12.09.2018 13:25
Экономика 12.09.2018 13:25
1801 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
11.09.2018 14:53
Экономика 11.09.2018 14:53
1168 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
10.09.2018 16:25
Экономика 10.09.2018 16:25
2655 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.09.2018 13:56
Экономика 07.09.2018 13:56
2864 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.09.2018 17:28
Экономика 06.09.2018 17:28
1238 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.09.2018 13:14
Экономика 06.09.2018 13:14
2050 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2018 09:57
Экономика 05.09.2018 09:57
5284 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.09.2018 09:49
Экономика 05.09.2018 09:49
540 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 16:19
Экономика 04.09.2018 16:19
2782 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 15:46
Экономика 04.09.2018 15:46
3579 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 15:26
Экономика 04.09.2018 15:26
478 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 12:11
Экономика 04.09.2018 12:11
1874 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.09.2018 10:08
Экономика 04.09.2018 10:08
527 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:54
В Волгограде на ринге сошлись боксеры России и КубыСмотреть фотографии
17:25
«Красный сентябрь»: волгоградские металлурги выступили против «рейдерского захвата»Смотреть фотографии
17:21
В Волгограде "Концессии водоснабжения" оштрафовали за сброс сточных вод в природные балкиСмотреть фотографии
16:27
Жители более 500 населенных пунктов Волгоградской области ждут газ в свои домаСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде начали гореть мусорные завалыСмотреть фотографии
15:43
«Что-то с «Памятью» моей стало»: арбитражный суд Волгоградской области вернется к скандальному делуСмотреть фотографии
14:50
Суд обязал комитет строительства Волгоградской области дать жилье девушке-сиротеСмотреть фотографии
14:32
Обнаглевшие УК выгнали на свои участки муниципальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области вынесли "приговор" трем стихийным свалкамСмотреть фотографии
14:18
Уничтожители деревьев у шоссе Авиаторов в Волгограде станут фигурантами уголовного делаСмотреть фотографии
13:50
Сплоченно и эффективно: успех стал осознанным выбором «Садов Придонья»Смотреть фотографии
13:38
Эксперты: Волгоградская область заняла незавидное место в экологическом рейтингеСмотреть фотографии
12:48
В Волжском попрощаются с известным меценатом и поэтом Евгением Крюковым - человеком из книги рекордов ГиннесаСмотреть фотографии
12:25
В АО «КАУСТИК» научат соблюдать правила охраны труда на производствеСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде водители городских автобусов пошли в суд за зарплатой и сверхурочнымиСмотреть фотографии
12:05
В администрации Волгоградской области появится «клон» ликвидированного комитетаСмотреть фотографии
12:04
Пикет у администрации Волгоградской области: дольщики пытались дотянуться до чиновниковСмотреть фотографии
11:19
Жителям Волгоградской области оставили льготы «старого» пенсионного возрастаСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области осудили виновника смертельного ДТП на железной дорогеСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде ищут, кто испортил воздух жителям БекетовкиСмотреть фотографии
10:31
Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» — новое слово в электронном документооборотеСмотреть фотографии
10:23
Депутат извинился за неэтичное поведение перед Волгоградской облдумой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:57
На трассе "Волгоград-Москва" трое человек погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
09:36
Волгоградские стоматологи сразятся на футбольном полеСмотреть фотографии
09:18
На Центральной набережной в Волгограде откопали снаряд времен войныСмотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области нашли объеденный животными трупСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области врач-невролог с медсестрой "торговали" документами об инвалидностиСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде повредили газопроводСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области афганцев и ветеранов поддержат денежными подаркамиСмотреть фотографии
08:00
Пулеметчик-лихач из Саратова попал в аварию в Волгоградской области
Реклама
 