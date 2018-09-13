Сплоченно и эффективно: успех стал осознанным выбором «Садов Придонья»

Экономика 13.09.2018 13:50 Реклама
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13.09.2018 13:50
Свыше 200 специалистов службы продаж и маркетинга компании «Сады Придонья» из разных регионов России приняли участие в корпоративном мероприятии, направленном на развитие навыков командообразования, персональной эффективности, на пропаганду здорового образа жизни. Об этом ИА «высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
В этом году тема тимбилдинга — «Вкус успеха» была выбрана не случайно. Компания «Сады Придонья» работает на рынке больше 20 лет и в течение всего этого времени подтверждает, что успех – это не случайность, а осознанный выбор. Выбор в пользу усердной и постоянной работы сплоченной команды профессионалов, которые понимают, что именно сегодня определяет, где ты будешь завтра.
А какое сегодня у компании, смогли узнать участники корпоративного мероприятия, побывав на экскурсии в садах и на индустриальном производстве. Многие отметили, что за последний год произошли кардинальные изменения: введены в эксплуатацию модернизированные линии по переработки плодов на прямой отжим, позволившие увеличить перерабатывающие мощности в два раза, реализован технически сложнейший проект Nemoloko, выпущены новые продукты, среди которых линейка овсяных напитков и десертов бренда Nemoloko и овощные Easy Смузи.
Надо отметить, что на дегустации участники тимбилдинга первыми смогли оценить вкус новых продуктов, которые скоро появятся на полках всех магазинов – гречневый напиток и овсяной ягодный десерт Nemoloko.
Одним из самых запоминающихся событий стала промоакция «Я люблю Nemoloko». Цель этого масштабного проекта – рассказать потребителям о новом продукте, его пользе и потреблении.
Объединившись в команды, специалисты службы продаж и маркетинга отправились в сетевые точки продаж Волгограда, где проводили дегустацию новых овсяных напитков Nemoloko, анкетирование, викторины, фотоконкурсы. Ярким и креативным заданием данной активности стал флэш-моб. Каждая команда подошла творчески к этому заданию и проявила позитивный настрой и общекомандный дух.
По словам организаторов, тимбилдинг помог усилить лояльность сотрудников к компании, а значит, увеличить качественную составляющую работы одних из важнейших служб компании.
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