В Волжском попрощаются с известным меценатом и поэтом Евгением Крюковым - человеком из книги рекордов Гиннеса
Общество 13.09.2018 12:48
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13.09.2018 12:48
Администрация городского округа Волжский Волгоградской области с прискорбием сообщает, что на 73-м году ушел из жизни один из самых известных людей Волжского, предприниматель и меценат, историк, поэт и писатель, Почетный гражданин города Волжского Евгений Иванович Крюков.
Евгений Иванович Крюков родился в Сталинграде. С 1965 года он жил и работал в Волжском. Свыше 20 лет трудился на предприятиях города: прошёл трудовой путь от рабочего до мастера смены. С середины 90-х ушел в бизнес: был генеральным директором ЗАО «Старая башня». Евгений Иванович Крюков – автор многочисленных книг со стихами и прозаическими произведениями. Евгений Иванович вел активную общественную деятельность. Он был председателем общественной организации «Союз писателей города Волжского», членом городской Общественной палаты, работал помощником главы города Волжского по культуре.
Евгений Крюков – личность, известная не только в родном городе, но и во многих городах и регионах страны. Он доктор философских наук, профессор Российской Академии Естествознания, участник энциклопедии «Известные ученые». Широкую известность имеют его работы в области фалеристики: разработанные и изготовленные им юбилейные медали и знаки вручаются многим видным ученым, деятелям искусств и научно-образовательным учреждениям России. Евгений Крюков – автор десятков официальных гимнов городов страны, в том числе и гимна города Волжского. За это достижение имя волжанина в прошлом году было занесено в Книгу рекордов России.
Ушел из жизни замечательный человек, открытый, яркий, который до последних дней был в центре культурной и общественной жизни. Волжане навсегда сохранят память о Евгении Ивановиче Крюкове.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича Крюкова. Глубоко скорбим вместе с вами.
Прощание с Е.И. Крюковым состоится 14 сентября с 10.00 в зале Дворца культуры «ВГС».
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