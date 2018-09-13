В Волгограде водители городских автобусов пошли в суд за зарплатой и сверхурочными

Общество 13.09.2018 12:20
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13.09.2018 12:20
Тракторозаводский районный суд Волгограда работники МУП "ВПАТП №7" завалили исками о взыскании заработной платы и компенсаций за несвоевременную выплату зарплаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в райсуде, на данный момент поступило 8 таких исков, из которых один уже рассмотрен.
Так, в суд обратился работник, который указал, что МУП "ВПАТП №7" в октябре-декабре 2017 года и в марте 2018 года не в полном объеме произвело выплату заработной платы. Истец, который с июня 2016 года работает водителем автобуса регулярных городских маршрутов, требовал с работодателя доплатить ему за 4 месяца почти 29 тысяч рублей. Также он настаивал на взыскании более 3 тысяч рублей в качестве материальной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. В обосновании своих требований работник пояснил, что работодатель неверно производил начисление заработной платы за сверхурочную работу, не учитывал время прохождения предрейсового и послерейсового медосмотра, работу в ночное время и время перерывов для отдыха и прочее.
Представители МУП "ВПАТП №7" просили в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, поясняя, что расчет заработной платы был произведен верно, исходя из фактического времени движения и перерывов по информации МКП "ГЦУПП".
Однако суд встал на сторону работника, удовлетворив требования о взыскании задолженности по зарплате и суммы материальной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы в полном объеме. Требования о компенсации морального вреда удовлетворены частично в размере 1 тысячи рублей.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.
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