В Волгограде водители городских автобусов пошли в суд за зарплатой и сверхурочными









Тракторозаводский районный суд Волгограда работники МУП "ВПАТП №7" завалили исками о взыскании заработной платы и компенсаций за несвоевременную выплату зарплаты. Как сообщили ИА "Высота 102" в райсуде, на данный момент поступило 8 таких исков, из которых один уже рассмотрен.

Так, в суд обратился работник, который указал, что МУП "ВПАТП №7" в октябре-декабре 2017 года и в марте 2018 года не в полном объеме произвело выплату заработной платы. Истец, который с июня 2016 года работает водителем автобуса регулярных городских маршрутов, требовал с работодателя доплатить ему за 4 месяца почти 29 тысяч рублей. Также он настаивал на взыскании более 3 тысяч рублей в качестве материальной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда. В обосновании своих требований работник пояснил, что работодатель неверно производил начисление заработной платы за сверхурочную работу, не учитывал время прохождения предрейсового и послерейсового медосмотра, работу в ночное время и время перерывов для отдыха и прочее.

Представители МУП "ВПАТП №7" просили в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, поясняя, что расчет заработной платы был произведен верно, исходя из фактического времени движения и перерывов по информации МКП "ГЦУПП".

Однако суд встал на сторону работника, удовлетворив требования о взыскании задолженности по зарплате и суммы материальной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы в полном объеме. Требования о компенсации морального вреда удовлетворены частично в размере 1 тысячи рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.



