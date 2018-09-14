Общество 14.09.2018 16:56
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14.09.2018 16:56
Штраф в размере 40 тыс. рублей придется заплатить управляющей компании «Слободское жилищное хозяйство» Среднеахтубинского района. К такому решению пришел 12-й апелляционный арбитражный суд, который признал законным и обоснованным решение арбитражного суда Волгоградской области к обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Слободское жилищное хозяйство». Как говорится в решении суда, - сообщает ИА «Высота 102», - инспекцией госжилнадзора Волгоградской области был выявлен ряд нарушений по соблюдению правил содержания и ремонта многоквартирного дома № 13 по ул. Опытная станция ВИР в г. Краснослободске. На поверхности стен фасада были зафиксированы многочисленные трещины, разрушения основания балконных плит, оголенная закладная арматура и так далее. УК была привлечена к административной ответственности и штрафу, однако руководство не согласилось с вынесенным постановлением и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене. Однако суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции расставил все точки, признав законным и обоснованным требования инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.
Примечательно, что ООО «Управляющая компания «Слободское жилищное хозяйство» руководит Алексей Тыщенко. Он же является ее собственником и учредителем. Кроме того, он - собственник еще двух предприятий: ООО «Слободской водоканал» и ООО «Краснослободские тепловые сети». Помимо этого, Тыщенко работает заместителем директора ООО «Сервисная компания «Ресурс». Может быть, как заявили редакции жильцы дома, «сидение» на многочисленных стульях мешает Тыщенко содержать их многоквартирный дом в порядке? Ведь нельзя объять необъятное - напомнили они известное выражение руководителю УК. Вопрос у жителей вызывает и тот факт, как следует из ЕГРЮЛ, что главным бухгалтером ООО «УК «Слободское жилищное хозяйство» является директор ООО «Краснослободские тепловые сети». Они заявили, что намерены обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением.
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