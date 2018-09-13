Общество 13.09.2018 12:04
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13.09.2018 12:04
Большинство чиновников областной администрации, а также представители депутатского корпуса сегодня утром наверняка не заметили некоторого оживления буквально в 100 метрах от помпезного здания на проспекте Ленина. В 9 утра в попытке добиться помощи в решении своих проблем обманутые дольщики ЖК «Династия» выставили одиночный пикет, сообщает ИА "Высота 102". Женщина просто стояла и держала в руках плакат. Неподалеку находились еще несколько обманутых дольщиков, в том числе многодетная мама с коляской. «В конце 2014 года мы продали свою квартиру, чтобы расширить жилплощадь. Я вложила материнский капитал. Сейчас платим ипотеку, живем на съемной квартире с 3 детьми. Мы столько обращались к властям… Стройка ЖК «Династия» стоит или делается вид, что идет строительство», - говорит Кристина Цап. Как только начался одиночный пикет, этот факт тут же привлек внимание полицейских, которые патрулируют территорию вокруг здания, где располагаются областная дума и администрация. Правоохранителей как-то незаметно стало вдвое больше, чем обманутых дольщиков.
Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем того, как через некоторое время к «пикетчикам» подъехал глава регионального облстройнадзора Александр Сторожук. Дольщики снова высказали свои претензии. Люди не раз обращались к чиновникам и также пикетировали офис инспекции Госстройнадзора, но результаты работы надзорного ведомства дольщиков не удовлетворяют. Как рассказал ИА «Высота 102» начальник правового отдела облстройнадзора Алексей Алейников, информация о проблемном объекте неоднократно направлялась в правоохранительные органы и в прокуратуру Волгоградской области на предмет рассмотрения вопроса о наличии в действиях руководства застройщика ООО «Стройснаб», входящего в ГК «ЖБИК», состава преступления. Чиновники, в отличие от дольщиков, утверждают, что строительство дома ведется, хотя и очень замедленными темпами. Поэтому, согласно существующему приказу Минстроя, участники долевого строительства ЖК «Династия» не могут быть включены в так называемый реестр обманутых дольщиков.
«При всем нашем желании мы не можем включить этих граждан в этот реестр, но за всеми объектами, которые строятся со значительным нарушением срока, инспекция следит и разрабатывает механизмы по активизации завершения их строительства. Гражданское законодательство у нас основывается на принципах независимости. То есть ни администрация области, ни прокуратура, ни МВД не могут заставить застройщика или подрядчика сделать какое-то действие. Но все, что закон позволяет нам делать, мы делаем», - пояснил юрист. Все аргументы, которые сегодня приводили должностные лица в беседе с отчаявшимися людьми, служили слабым утешением. Дольщики намерены добиваться привлечения к ответственности руководителя компании-застройщика, а также скорейшего возобновления строительства дома.
Многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21б должен был быть достроен еще в 2015 году. В строительство вложились более 200 дольщиков, однако застройщик так и не выполнил свои обязательства. Участники долевого строительства не раз проводили митинги и пикеты, а также разбивали палатки у стройплощадки долгостроя.
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