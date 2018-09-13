Расследования 13.09.2018 11:11
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13.09.2018 11:11
К 2 годам лишения свободы в колонии-поселении приговорен водитель автомобиля, по вине которого весной произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волжском городском суде, подсудимого Чеснокова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). В ходе судебного заседания Чесноков вину в совершении преступления полностью признал. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, авария на железнодорожном переезде в промзоне Волжского произошла мае этого года. При столкновении маневрового тепловоза и грузовика "Foton" на регулируемом железнодорожном переезде погиб пассажир грузовика, водитель пострадал. Тогда сообщалось, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем автомобиля правил пересечения железнодорожного переезда. При исправно действующей переездной сигнализации водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
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