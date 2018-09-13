









Напомним, инцидент произошел 3 июля на заседании Волгоградской облдумы. Тогда Александр Осипов допустил неэтичные выражения в адрес коллеги - Михаила Таранцова. В конце августа комиссия по вопросам регламента и депутатской этике приняла решение о применении к Александру Осипову всех трех способов наказания: предупреждение о недопустимости подобного поведения, предложение принести извинения и лишение права выступления на одном заседании регпарламента. Решение было принято единогласно всеми членами комиссии.

Фото с сайта Волгоградской областной думы.

Повтор видеосюжета от 3 июля 2018 года.







Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов на сегодняшнем заседании регпарламента принес извинения всем присутствующим за неэтичное поведение. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», председатель облдумы Николай Семисотов доложил о решении комиссии по вопросам регламента и депутатской этике и сообщил, что лишает права депутата выступать на сегодняшнем заседании, и предложил ему извиниться. Александр Осипов заявил: «Я подорвал авторитет думы. Мое поведение не красит ни меня, ни думу. Прошу прощения, что не сдержался». Между тем, в выступлении Александра Осипова не прозвучали слова, адресованные лично Михаилу Таранцову. Сам Михаил Таранцов, который также присутствует на думе, никак не откликнулся на заявление Александра Осипова. Обстановку попытался разрядить депутат Алексей Буров, который шутя предложил Александру Осипову "впредь высказываться о коммунистах в положительном ключе".