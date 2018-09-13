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Общество 13.09.2018 12:05
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13.09.2018 12:05
В администрации Волгоградской области появится новая структура – комитет по туризму. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня на заседании Волгоградской облдумы было внесено соответствующее предложение. Новая структура заменит комитет по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018, полномочия которого истекли 7 сентября. Комитет по туризму приступит к работе с 1 января 2019 года.
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