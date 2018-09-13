Волгоградцам расскажут о технологиях частного фандрайзинга

Общество 13.09.2018 10:06
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13.09.2018 10:06
В Волгограде в рамках «Школы городских изменений» РУСАЛа пройдет открытый мастер-класс по частному фандрайзингу от основателя платформы «Сделай!» Ивана Старостина.Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе РУСАЛа.
На семинаре «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей: как увеличить сборы с помощью частного массового фандрайзинга» спикер расскажет, почему сейчас такой способ сбора благотворительных средств набирает популярность во всем мире, какими платформами пользуются за рубежом активисты и НКО, какой фандрайзинг самый доступный и эффективный, как работает платформа по частному спортивному краудфандингу в России, а также как благотворительным фондам правильно работать с частными активистами-фандрайзерами и таким образом привлекать больше средств для своей деятельности.
Как считают организаторы, мастер-класс будет полезен как волонтерам, так и представителям НКО: городские активисты узнают о том, как можно превратить свое спортивное увлечение в инструмент благотворительности, а сотрудники фондов и некоммерческих организаций приобретут опыт налаживания партнерских отношений с частными фандрайзерами.
Также в рамках семинара для горожан пройдет презентация грантового конкурса «Помогать просто» компании РУСАЛ, который направлен на поддержку лучших волонтерских проектов от инициативных групп граждан, некоммерческих организаций и государственных учреждений.
Мастер-класс и презентация состоятся 25 сентября в 15:00 в креативном бизнес-пространстве«ЛОФТ 1890» по адресу: г. Волгоград, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Организаторами мероприятия выступают Ассоциация фандрайзеров, фандрайзинговая платформа «Сделай!» и Центр социальных программ РУСАЛа при поддержке Фонда президентских грантов.
Справка. Платформа «Сделай!» - общероссийская площадка, которая поддерживает развитие частного массового и спортивного фандрайзинга. Платформа помогает благотворительным фондам собирать больше средств для своей деятельности и поддержки подопечных. Возможностями интернет-площадки пользуется уже более 50 российских фондов. С момента запуска в июле 2016 года платформа собрала и передала в благотворительные фонды более 14 миллионов рублей.
«Школа городских изменений» - социальная программа компании РУСАЛ, которая направлена на формирование и обучение инициативных групп, которые заинтересованы в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства.
Контакты: Кагарманова Ольга, 8-988-979-50-20, [email protected]
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