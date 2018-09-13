Волгоградские стоматологи сразятся на футбольном поле

Общество 13.09.2018 09:36
707 1
13.09.2018 09:36
Впервые в Волгограде состоится футбольный турнир среди стоматологических клиник — Кубок Волгоградской региональной ассоциации стоматологов по мини-футболу.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ассоциации, турнир пройдет 14-го сентября на открытых площадках стадиона «Динамо», ул. Новороссийская, 2.
Жеребьевка игр состоялась накануне. В предварительном этапе сразятся:
Группа «А»: СП №8, СП №3, СП №7, СП №10, ВОКСП, Стоматология Фролово.
Группа «В»: СП №12, Волжская стоматология, СП №11, Михайловская стоматология, СП №2, СП №9.
После группового этапа - игры плей-офф.
Матчи пройдут в формате 5 на 5, 2 тайма по 10 минут.
Мероприятие организовано Волгоградской региональной ассоциацией стоматологов при поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области.
Организаторы приглашают волгоградцев придти и поддержать своих друзей, врачей, или просто посмотреть интересный футбол.
Начало в 9:00, окончание турнира - в 17:00.
Реклама
Популярное по теме
07.09.2018 16:09
34929 13
09.09.2018 18:21
34574 6
20.08.2018 13:19
15160 13
В Волжском попрощаются с известным меценатом и поэтом Евгением Крюковым - человеком из книги рекордов Гиннеса13.09.2018 12:48
В Волгограде водители городских автобусов пошли в суд за зарплатой и сверхурочными13.09.2018 12:20
В администрации Волгоградской области появится «клон» ликвидированного комитета13.09.2018 12:05
Пикет у администрации Волгоградской области: дольщики пытались дотянуться до чиновников13.09.2018 12:04
Жителям Волгоградской области оставили льготы «старого» пенсионного возраста13.09.2018 11:19
В Волгограде ищут, кто испортил воздух жителям Бекетовки13.09.2018 11:03
Депутат извинился за неэтичное поведение перед Волгоградской облдумой (ВИДЕО)13.09.2018 10:23
Волгоградцам расскажут о технологиях частного фандрайзинга13.09.2018 10:06
В Волгоградской области афганцев и ветеранов поддержат денежными подарками13.09.2018 08:50
В Камышине Волгоградской области назвали кандидатов на пост главы12.09.2018 17:38
С филигранной точностью: В Александро-Невском соборе Волгограда делают иконостас12.09.2018 15:59
В Волгограде монументу "Родина-мать зовет!" ищут профессионального "косметолога"12.09.2018 14:38
В Волгограде обитатели табора вновь подожгли свалку12.09.2018 14:10
Вонь и антисанитария: Жителей Тракторозаводского района Волгограда втоптали в грязь12.09.2018 12:34
Опасное детство: В Волгоградской области родителей страшит новая площадка под окнами чиновников12.09.2018 12:21
Реклама