Происшествия

В Волгоградской области нашли объеденный животными труп

Происшествия 13.09.2018 09:18
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13.09.2018 09:18


Страшную находку обнаружили накануне в Городищенском районе Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», в рабочем поселке Новый Рогачик на заброшенном участке на ул. Ворошилова нашли труп человека, конечности которого были объедены животными. Останки принадлежат местной жительнице – 68-летней женщине. Проводится проверка по данному факту. 

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