Происшествия 13.09.2018 09:16
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13.09.2018 09:16
Восемь человек, среди которых врач-невролог поликлиники и медсестра бюро медико-социальной экспертизы, подозреваются в торговле справками об инвалидности в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, подозреваемым вменяется целый "букет" статей УК РФ - "дача взятки должностному лицу, через посредника, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", "мошенничество", "посредничество во взяточничестве", "мелкое взяточничество", "служебный подлог" и "подделка документов".
По данным следствия, справки оформлялись за деньги в отсутствие каких-либо заболеваний, являющихся основанием для установления группы инвалидности.
Установлено, что фактически создала эту "преступную цепочку" 68-летняя жительница Ленинского района. В 2014 году она познакомилась с медсестрой бюро МСЭ, обслуживающей территорию Волжского и Ленинска. Последняя сообщила, что может за 30 тысяч рублей решить вопрос о предоставлении справки о наличии группы инвалидности без фактического наличия каких-либо заболеваний. Медсестра также указала, что в случае передачи большей суммы, разницу женщина может оставить себе.
В этот же период 68-летняя женщина познакомилась с врачом-неврологом, которая согласилась за 10 тысяч рублей оказать содействие в изготовлении медицинской документации для направления на комиссию без прохождения соответствующего обследования.
В поисках лиц для прохождения указанной экспертизы, подозреваемая обратилась к своей знакомой, которой рассказала о возможности за 85 тысяч рублей решить вопрос об успешном прохождении медицинской комиссии и предоставлении справки о наличии группы инвалидности. После разговора приятельница подозреваемой довела до сведения своих двух знакомых о решении указанного вопроса за 180 тысяч рублей.
Первым "клиентом" в 2015 году стал 46-летний мужчина, который обратился к одной из подозреваемых с просьбой помочь ему оформить документы, подтверждающие у него наличие инвалидности, при этом каких-либо заболеваний, являющихся основанием для установления группы инвалидности, у него не имелось. Женщина согласилась помочь, завысив сумму взятки до 250 тысяч рублей. В итоге мужчина получил справку об установлении ему 2-ой группы инвалидности по общему заболеванию.
Аналогичная схема была проведена еще и в отношении 53-летней женщины за незаконное денежное вознаграждение в сумме 110 тысяч рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции г.Волжского.
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