В Волгограде повредили газопровод

Происшествия 13.09.2018 08:55
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13.09.2018 08:55
В Советском районе Волгограда едва не случилась трагедия при производстве земляных работ во время врезки газопровода по ул. Владимирской, 56. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, была повреждена газопроводная труба диаметром 110 мм. Трубопровод в результате ЧП перекрыли. К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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