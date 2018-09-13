Общество 13.09.2018 08:50
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13.09.2018 08:50
От 1 до 3 тысяч рублей получат жители Волгоградской области, за плечами которых – военное прошлое. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления главы региона, в следующем году предусмотрены выплаты в размере 2 тысяч рублей участникам Сталинградской битвы и труженикам тыла, награжденных медалью «За оборону Сталинграда». Еще по 1 тысячи рублей будет выделено супругам погибших участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в Сталинградской битве, и «Детям Сталинграда». Денежные подарки распределят в связи с празднованием 76-ой годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
А в связи с 74-ой годовщиной празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне по 3 тысячи рублей получат все участники и инвалиды ВОВ. Во втором квартале будущего года также выдадут единовременную помощь в размере 1 тысячи рублей и ветеранам боевых действий в Афганистане, родителям, и супругам погибших на чужбине волгоградцев. Поводом для проявления внимания к этой категории населения станет 30-ая годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
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